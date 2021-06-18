لبنان | جورج البراكس: كلام وزير الطاقة خطوة إيجابية نحو الحلحلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 02:02 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 2:53 مساءً

اعتبر عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس ان “ما أعلنه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أمس عن استعداد مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات على اساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية إلى حين إقرار البطاقة التمويلية التي تمثل المدخل الالزامي لبداية رفع الدعم عن مادة البنزين، هو خطوة إيجابية نحو حلحلة مؤقتة لموضوع شحّ المادة في الاسواق وعملية إنقاذ للموسم السياحي الذي نعوّل عليه لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد ركود دام اكثر من سنة ونصف السنة… والعبرة تبقى بالتنفيذ”.

وأضاف في تصريح: لكن المطلوب لوضع حدّ لطوابير العار وإعادة المواطنين الى بيوتهم واعمالهم، يبقى هو هو:

– استقرار في فتح الاعتمادات لاستيراد كميات تكفي حاجة الاسواق وبصورة مستمرة ومتواصلة.

– تأمين وصول مادتي البنزين والمازوت الى جميع المحطات على جميع الاراضي اللبنانية من دون انقطاع. وإلا لن نشهد نهاية لهذه المأساة.