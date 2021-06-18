لبنان | الاسمر التقى غجر: لدعم الموظفين وذوي الدخل المحدود بالبطاقة التمويلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 11 ثانية

التقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر الذي اوضح أن “ما تم تداوله امس حول رفع الدعم الكلي عن المحروقات ليس دقيقا وأنه مع البطاقة التمويلية كمشروع بديل ومع رفع الدعم تدريجيا”.

وأكد الاسمر بحسب بيان، “ضرورة وجود البطاقة التمويلية او اي مشروع بديل آخر واضح لدعم الموظفين والعسكريين والسائقين العموميين وذوي الدخل المحدود، ليتمكنوا من الوصول الى اعمالهم في ظل غياب خطة نقل عام تفتقدهاالبلاد منذ عشرات الاعوام”، وطالب “بوقف التهريب الذي يبتلع اموال الدعم واموال المودعين، وباجراء حوار جدي ترعاه رئاسة الحكومة ويحضره المعنيون (وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاشغال العامة والنقل ، الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري ) لوضع خطة مرحلية لحماية الشعب اللبناني مما ينتظره في حال رفع الدعم، لأن اي رفع دعم عن المحروقات بصورة عشوائية سيؤدي الى تباطؤ الحركة الاقتصادية او انهيارها بصورة شاملة”