لبنان | فادي أبو شقرا: تهريب المحروقات إلى سوريا لا يزال مستمراً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن “تهريب المحروقات إلى سوريا مستمر ويتمّ اتخاذ إجراءات في هذا الموضوع”.

وأضاف أبو شقرا، في حديث تلفزيوني “حرام على كلّ واحد بهرّب بضاعة من طريق المواطن فهذه بضائع مدعومة من حق المواطنين الاستفادة منها”، مقترحًا دعم المحروقات بـ70 في المئة بدل 90 في المئة ممّا يُريح مصرف لبنان ويُخفّف الضغط عنه ولا يؤدّي إلى معاناة المواطنين في الوقت نفسه.

ولا تزال طوابير السيارات تنتظر أمام محطات المحروقات في مشهد بات مألوفاً على طرق لبنان التي تزدحم منذ الصباح الباكر، وتتحوّل في بعض المناطق إلى مرأب للسيارات.

وكان تجمّع الشركات المستوردة للنفط قد أكّد، أمس، أنّ “الشركات استكملت توزيع المحروقات، بعد موافقة مصرف لبنان، وسيكتمل توزيع الكميات المتاحة تباعاً طوال النهار، حيث أنه سيتم تسليم ما لا يقل عن 12 مليون ليتر من مادة البنزين على محطات المحروقات”.