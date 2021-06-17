لبنان | الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 26 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 18/6/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات عرب اللويزة، عمرا، ميس الجبل، الضهيرة، البستان ويارون – الجنوب.

كما ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 19 و20/6/2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

وبتاريخ 17 /6/ 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدات: عرب اللويزة، عمرا، ميس الجبل، الضهيرة، البستان ويارون – الجنوب.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 20/6/2021 ولغاية 25/6/2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 10/6/2021 ولغاية 30/6/2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند – الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18/5/2021 ولغاية 18/6/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق: رأس مسقا، سقي أبو علي، حامات، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، المنشآت – الشمال، كفرفالوس، والشواكير – الجنوب، وفي حقل رماية قاعدة رياق الجوية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.