لبنان | توضيح من الامم المتحدة: الارشادات المتداولة موجهة إلى موظفي المنظمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 55 دقيقة

اصدرت مركز الأمم المتحدة في لبنان التوضيح الآتي: “لقد علمت الأمم المتحدة أن إرشادات داخلية موجهة إلى موظفي المنظمة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا تود الأمم المتحدة التوضيح أن هذه الإرشادات هي إجراءات اعتيادية تعتمدها في جميع البلدان التي تعمل فيها، وتهدف إلى تقديم المشورة بشأن التدابير الاحترازية التي يجب اتباعها، وهي تأتي في إطار المسؤولية التنظيمية للأمم المتحدة تجاه موظفيها، وتستند هذه الإرشادات إلى المعلومات المتداولة”.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لتعميم الأمم المتحدة على موظفيها، وهذا ما جاء فيه: