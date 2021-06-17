لبنان | بالصورة – اصطادا سمكة لقز نادرة وزنها اكثر من 20 كلغ من بحر صور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكن الصيادان محمود الحسن واحمد نصار من صور، من اصطياد سمكة “لقز” نادرة وصل وزنها لأكثر من 20 كلغ، في المنطقة البحرية جنوبي مدينة صور.

واشار الصيادان الى انه “من النادر ان تصل اسماك اللقز الى هذا الحجم، وهي المرة الاولى التي نصطاد فيها مثل هذه السمكة النادرة”.

يذكر ان سمكة ال “لقز” من الأسماك الشهيرة وعليها طلب كبير من قبل المطاعم، وهي من اغلى انواع الأسماك ، ويبلغ سعر الكيلو 250 الف ليرة لبنانية.