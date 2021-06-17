لبنان | الإمارات ترفع حظر استيراد التفاح اللبناني المفروض منذ العام 2017

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

أبلغت وزارة الخارجيّة والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبنان عبر سفارته في أبوظبي، قرار وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية رفع الحظر الذي فرضته منذ العام 2017 على استيراد التفاح اللبناني، لعدم مطابقته للمواصفات العالمية.

وفي تفاصيل القرار، أفاد سفير لبنان لدى دولة الإمارات السفير فؤاد شهاب دندن، أن رفع الحظر جاء نتيجة جهود حثيثة لسفارة لبنان في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانيّة، التي وضعت معايير محدّدة للمزارعين والتجّار الراغبين بتصدير التفاح اللبناني إلى السوق الإماراتي، لتتناسب مع المواصفات العالمية المعتمدة في دولة الإمارات الشقيقة