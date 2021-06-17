لبنان | أنطوان حبشي: إنقاذ المدرسة الخاصة يعزز المدارس الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

زار وفد من تكتل “الجمهورية القوية” وحزب “القوات اللبنانية”، موفداً من رئيس الحزب سمير جعجع، مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في عين نجم – بيت مري، لتقديم التهنئة للأمين العام الجديد الراهب الباسيلي المخلصي الأب يوسف نصر. وترأس الوفد النائب أنطوان حبشي، وضم النائبين جورج عقيص ووهبي قاطيشه، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مصلحة المعلمين رمزي بطيش، منسق منطقة البقاع الشرقي جورج مطر، نائب رئيس مصلحة الطلاب إيلي عبيد، ومن مكتب التواصل جان كلود صعب، إيلي شويري، جوليانا دكاش وبيار ضو.

وهنأ حبشي باسم الوفد، الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية لانها “اعتمدت الطريقة الصحيحة في العمل المؤسساتي، نظرا لضرورة استمرارية المؤسسة وتسليم الافراد بعضهم البعض”. كما هنأ منطقة بعلبك الهرمل لانتخاب نصر، معتبراً ان “من يأتي من مناطق الاطراف يدرك جيدا وجع الناس ويفهم مشاكلها ولديه القدرة على التعامل مع الواقع الصعب”.

وقال: “نصر لا يحسد على هذه المرحلة ولا على التحديات التي تنتظره، لكن في هذه المرحلة الصعبة من الجيد حضور اشخاص ندرك جيدا مدى قدرتهم التربوية والشخصية، ففي المرحلة الحرجة والوجودية لا تكفي المعرفة التربوية لحل المشاكل بل نحن بحاجة الى القدرة على اتخاذ القرار من انسان صلب”.

وتمنى لنصر “النجاح في مواجهة كل التحديات”، وخاطبه قائلا: “القطاع التربوي نهض بفضل المدارس الخاصة، ولكنها اليوم مدماك الجسم التربوي الخاص المهدد بالانهيار، ما يحتاج الى وعي. وأعتذر أنني كنائب، أرى بأنه لا يمكننا الاتكال على الدولة، وهناك امران مهمان لمواجهة المرحلة المقبلة هما: الرؤية والقرار لامكانية استعادة القيادة وانتشال القطاع التربوي وخلاص المدرسة في لبنان”.

أضاف: “على المدارس الكاثوليكية الى جانب المدارس الخاصة التي تحتضن اكثر من 60% من القطاع التربوي، ان تأخذ قيادة المسألة التربوية في لبنان ويجب الا تترك القيادة لاي طرف آخر، اذ “ما حدا بيقدر يقوم بالصبي الا ام الصبي”.

وشدد على ان “المدرسة الخاصة الى جانب الرسمية أرست المفاهيم التربوية ودفعتها الى الامام وكانت واحدة من “الميمات”، الى جانب المستشفى، من الامور الاساسية التي ميزت لبنان”، مؤكدا ان “إنقاذ المدرسة الخاصة يعزز المدارس الرسمية اكثر واكثر، ولكن اذا فقدت قدرتها ومستواها فلا يمكن للمدارس حينها ان تقارن بالخدمة التربوية في مكان آخر”.

وتمنى حبشي على الأمين العام الجديد “وضع امكانياته كافة لارساء هذا الموضوع”، مؤكدا “وضع حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية قدراتهما الى جانب المؤسسات التربوية في الرؤية التي تراها في المنطق العقلاني والواقعي للحفاظ على المدارس، اذ ان قيام كل القطاعات الاخرى مرتبط بالقطاع التربوي”.