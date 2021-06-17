لبنان | بالصور.. 15 قذيقة (آر بي جي) بالقرب من عين التينة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 17 - يونيو - 2021 2:08 مساءً

تم العثور على جسم مشبوه في مستوعب للنفايات في منطقة ساقية الجنزير في بيروت، قرب محطة الطبش، وهي منطقة تعتبر قريبة نسبياً من “عين التينة” حيث يوجد مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعلى الفور، ضربت القوى الأمنية طوقاً حول المكان، حيث تبين بعد الكشف أنها قذائف غير منفجرة، وبلغ عددها 15 قذيفة تقريباً.

وقد تسبب الأمر بفوضى وفرار السيارات الواقفة بالصف للتزود بالوقود.