لبنان | لبنان… اضراب وطرقات مقطوعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - يونيو - 2021 11:46 صباحًا

جانب من التحركات في الشارع

بدأ صباح اليوم التحرّك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام تحت عنوان “المطالبة بحكومة إنقاذ”، في ظل الأزمة المالية والإقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان.

رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر لفت​ في حديث إذاعي إلى اننا “امام واقع مرير البلاد معطلة بالكامل والناس تئن من ​الفقر​ والجوع وتقف طوابير امام المحطات و​الصيدليات​ والقطاعات الانتاجية تنهار ماذا بقي من ​لبنان​ الذي نعرف؟”.

وشدد على انه ” لا بد من تحرك دائم وتصاعدي من قبل الاتحاد العمالي العام”، لافتا إلى انه “من حق الشعوب الحصول على سلطة إجرائية تنفيذية ونحن نعيش واقعا استثنائيا مريرا لاننا نعيش بلا حكومة للحصول على حد ادنى من الاستقرار السياسي”.

وأوضح ان “تحرك الشارع اليوم يحمل في طياته اخطارا لذلك هذا الاضراب هو وسيلة ضغط”. مضيفاً: “هناك وقائع على الأرض قد تقود إلى فوضى، ونحن نعمل على لفت النظر نحو هذا التفلت”.

الشارع يتحرّك:

وبدأ الاضراب يعمّ مختلف القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاصة تلبية لدعوة ​الاتحاد العمالي العام

طرابلس: وتجمّع عمّال وسائقين في شارع المدارس في طرابلس للمشاركة في الإضراب.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند تقاطع عزمي – طرابلس من قبل بعض المحتجين وتحويله الى الطرقات المجاورة ليعاد فتحه بعد وقت.

بيروت: وعلى وقع التحرّك، أقفلت القوى الأمنية بعض الطرقات الرئيسية في بيروت وحوّلت السير إلى الطرق الفرعية.

وقطع السير على جسر خلدة بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين، واعيد فتحه بحسب “التحكم المروري”

الى ذلك، شهد كورنيش المزرعة حركة خفيفة وخلت الطرق الا من بعض المارة والدراجات النارية، والتزمت المؤسسات التجارية الاضراب، وقطعت الطريق أمام تقاطع جامع عبد الناصر باتجاة البربير والروشة بالعوائق والسيارات.

كما تمّ قطع السير على تقاطع الكولا – بيروت.

توازيا، قطعت طريق المدينة الرياضية من كل الاتجاهات.

عكار: غرفة التحكم المروري أفادت عن قطع السير على طريق عام حلبا العبدة محلة الحصنية.

وبقاعا، قطع الطريق الدولية في شتورا.