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لبنان | عماد واكيم: سلطة تقتل القتيل وتمشي في جنازته

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

عماد واكيم

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم عبر “تويتر” قائلاً: “سلطة عاهرة بجدارة”. وأضاف واكيم: “كافة مكونات السلطة، المسؤولة اساساً عن الفساد وسوء الادارة وتنفيذ اجندات الخارج ومصالحها الخاصة على حساب الوطن والشعب، ايدت ودعت الى المشاركة في الاضراب!!”. وأضاف واكيم، “تقتل القتيل وتمشي في جنازته”.

وبعد عقود من فساد وسوء إدارة النخبة السياسية، بدأ الاقتصاد اللبناني الحر في السقوط افي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، حيث انهار القطاع المصرفي الذي كان مزدهراً، وفقدت العملة حوالي 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء. ووقع أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

كما ويشكل الانهيار الاقتصادي ضغوطاً غير مسبوقة على القدرات العملاتية للجيش، المدعوم من الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى تجفيف رواتب الجنود وتدمير روحهم المعنوية.

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محررين الخليج 365

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