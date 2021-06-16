لبنان | الوطنيون الأحرار: لعدم المشاركة في الإضراب غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت أمانة العمل في حزب الوطنيين الأحرار “التزام الحزب مطالب الناس المعيشية واصراره على ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين بأكملها، وكما كنا قد أيدنا الاضراب غدا الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، الى ان دخلت أحزاب السلطة التي امعنت في إنهيار الواقع اللبناني من كل جوانبه، لتغيير أهداف الاضراب وتسييسه”.

وأعلنت في بيان عدم مشاركة الحزب في الإضراب والطلب من جميع الحزبيين الالتزام في هذا الموقف”. وختم البيان: “سنبقى دائما إلى جانب الثورة الحقيقية ضد الطغمة الحاكمة”.

وأيدت أمانة العمل في حزب “الوطنيين الأحرار” في بيان سابقاً، الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم الخميس، داعية الحزبيين إلى المشاركة الكثيفة في مختلف التحركات في الأماكن المحددة من الاتحاد”.