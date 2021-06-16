لبنان | فادي أبو شقرا: توزيع البنزين بدأ منذ يومين لكن السوق بحالة عطش كبيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن “توزيع مادة البنزين بدأ منذ يومين لكن السوق بحالة عطش كبيرة، ولا ذنب للموزعين بأزمة المحروقات هذه ولا ذنب أيضا لأصحاب المحطات، ونحن واجباتنا كموزعين أن نوزعها حين تكون متوفرة لدينا”.

وأضاف ابو شقرا في تصريح تلفزيوني أن “أصحاب المحطات تعبوا وهناك أصحاب محطات طلبوا عدم الحصول على كمية قليلة جدا لأنها سوف تسبب لهم مشاكل، وموضوع الدعم يسبب لنا مشكلة كبيرة ونحن تعبنا من هذا الموضوع”.

وكشف أنه “غدا الخميس سنجتمع بلجة الأشغال النيابية ونتمنى أن يكون هناك قرار بخصوص هذا الملف لأننا تعبنا والمواطن تعب”، مشيراً الى أن “هناك تأخير بجدول أسعار المحروقات وتم وعدنا بأن صباح يوم الخميس سيصدر”.