لبنان | للأطباء فقط.. أبرزوا بطاقاتكم لتعبئة البنزين على المحطات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

في ظل أزمة المحروقات التي يعاني منها اللبنانيين، أعلنت نقابة أطباء لبنان في بيان أنه بات بإمكان الأطباء إبراز بطاقة النقابة لدى اي محطة محروقات بهدف تعبئة خزان سياراتهم بالوقود.

ولا تزال طوابير السيارات تنتظر أمام محطات المحروقات التي استقبلت الزبائن، في مشهد بات مألوفاً على طرق لبنان التي ازدحمت منذ الصباح الباكر، وتحوّلت في بعض المناطق إلى مرأب للسيارات.

الأزمة حُلَّت جزئياً الإثنين، فالشركات النفطية ضخت كميات من البنزين في الأسواق، إلا أنّ حالة الذعر لدى المواطن تدفعهم لتعبئة سياراتهم كلّما فرغت كمية قليلة من البنزين، خوفاً من انقطاعها بالكامل.

وكان تجمّع الشركات المستوردة للنفط قد أكّد، أنّ “الشركات استكملت توزيع المحروقات، بعد موافقة مصرف لبنان، وسيكتمل توزيع الكميات المتاحة تباعاً طوال النهار، حيث أنه سيتم تسليم ما لا يقل عن 12 مليون ليتر من مادة البنزين على محطات المحروقات”.