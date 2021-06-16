لبنان | جورج البراكس: يجب أن نعرف الى أين نحن ذاهبون بملف البنزين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، الى أن “الموافقات من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاعتمادات المتعلقة بالمحروقات جيدة لكن ماذا نفعل في المرحلة اللاحقة؟ يجب أن نعرف الى أين نحن ذاهبون بملف البنزين”.

وأضاف ردا على سؤال في تصريح تلفزيوني: “نحن عرضنا خطة رفع دعم تدريجي على مدى 5 أو 6 أشهر بالتزامن مع إصدار البطاقة التمويلية”.

ولا تزال طوابير السيارات تنتظر أمام محطات المحروقات التي استقبلت الزبائن، في مشهد بات مألوفاً على طرق لبنان التي ازدحمت منذ الصباح الباكر، وتحوّلت في بعض المناطق إلى مرأب للسيارات.

الأزمة حُلَّت جزئياً الإثنين، فالشركات النفطية ضخت كميات من البنزين في الأسواق، إلا أنّ حالة الذعر لدى المواطن تدفعهم لتعبئة سياراتهم كلّما فرغت كمية قليلة من البنزين، خوفاً من انقطاعها بالكامل.

وكان تجمّع الشركات المستوردة للنفط قد أكّد، أنّ “الشركات استكملت توزيع المحروقات، بعد موافقة مصرف لبنان، وسيكتمل توزيع الكميات المتاحة تباعاً طوال النهار، حيث أنه سيتم تسليم ما لا يقل عن 12 مليون ليتر من مادة البنزين على محطات المحروقات”.