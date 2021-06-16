لبنان | رئاسة المجلس النيابي: لماذا أعلن “التكتل” أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار المكتب الاعلامي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ردا على بيان رئاسة الجمهورية، الى أنه “مرة ثانية نريد ان نصدق ونسأل، طالما الأمر كذلك لماذا أعلن “التكتل” أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟”.

وكان قد أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان الى أنه “رداً على رد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب على البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، من المفيد تذكير من يلزم بأن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عدم احقية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية او وزارة، له تابع اغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته ان سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس ميشال عون حالياً. ومع ذلك، اعطي سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح”.