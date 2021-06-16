اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الادعاء على شربل خليل في شكوى الفنانة إليسا ضده

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 9 دقائق

القضاء

ادعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون على المخرج شربل خليل، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من الفنانة إليسا، بواسطة وكيلها المحامي آلان ليشع الخوري، بجرم القدح والذم، وأحاله على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.

في السياق نفسه، جدير بالذكر أنه لم يمثل المخرج اللبناني شربل خليل أمام المحكمة للتحقيق معه في الدعوى المقامة ضدّه من قبل الفنانة اللبنانية إليسا بواسطة وكيلها المحامي آلان ليشع الخوري، وذلك بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت تقدمت إليسا بواسطة محاميها بشكوى قدح وذم وتحقير ضد المخرج شربل خليل، على خلفية تعليقه على إحدى تغريداتها ملمحا الى أنها “إم 44″، في إطار التهكم على عدم انجابها للاولاد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا