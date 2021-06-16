لبنان | بعد الردود المضادة.. رئاسة الجمهورية تردّ مجدداً وتوضح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مجدداً على ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال في بيان: “من المفيد تذكير من يلزم بأن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عدم احقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية او وزارة، له تابع اغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته ان الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حالياً”.

وأضاف: “مع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح”.

وردّ سابقاً بري في بيان على ردّ بعبدا قائلاً: “لنا الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: “بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة”. فلنذهب الى الحل”.