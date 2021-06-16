لبنان | الاحرار: اجتماع للمجموعات السيادية بحث في تشكيل جبهة معارضة داعمة لمبادرة الراعي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلن حزب الوطنيين الأحرار في بيان، ان “المجموعات السيادية عقدت امس اجتماعها الدوري حضوريا في البيت المركزي للحزب في السوديكو، حضره مسؤولون حزبيون وممثلون عن مختلف المجموعات”.

وناقش المجتمعون “سبل مواجهة المنظومة الفاشلة التي اوصلت البلد الى حافة الانهيار”، كما اتفقوا على “متابعة التواصل مع جميع المجموعات في الثورة بغية الوصول الى جبهة معارضة حقيقية تكون داعمة لمبادرة البطريرك الداعية الى مؤتمر دولي، يحررنا من الهيمنة الايرانية ويعمل على تنفيذ القرارات الدولية وصولا الى الحياد الايجابي المنشود”.