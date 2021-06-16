لبنان | وهبي قاطيشه: سيسجل التاريخ أنكم أسقطتم حدود الوطن ودمرتم لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشه عبر حسابه على “تويتر”: سوف يسجل التاريخ أنكم أسقطتم حدود الوطن ودمرتم لبنان.

وأضاف: “استيقظوا على الأقل للتعويض عما ارتكبتموه من جريمة”.

وبعد عقود من فساد وسوء إدارة النخبة السياسية، بدأ الاقتصاد اللبناني في السقوط الحر في أكتوبر عام 2019، حيث انهار القطاع المصرفي الذي كان مزدهراً، وفقدت العملة حوالي 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء. وسقط أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

تعقد فرنسا مؤتمرا عبر الفيديو غدا الخميس، لجمع تبرعات ومساعدات طارئة للبنان. يأتي ذلك بعد أن زار قائد الجيش، عون، باريس الشهر الماضي لطلب المساعدة من الحكومة الفرنسية. وحذرت فرنسا من أن الجيش اللبناني “ربما لم يعد قادرًا على تنفيذ مهامه الضرورية لاستقرار البلاد بشكل كامل”.

من جهتها تعهدت الولايات المتحدة، الداعم الأكبر للجيش اللبناني، بزيادة المساعدات في عام 2021.