لبنان | كورونا لبنان.. الوفيات والإصابات إلى انخفاض مستمرّ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة 4 حالات وفاة و115 إصابة جديدة بـ”كورونا”. في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي سابقاً أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة به انخفض في لبنان بشكل كبير، والنسبة الإيجابية من مجمل الفحوص بلغت 5 بالمئة، وهو أقل من المعدل العالمي وهو يبشر بالخير”.

وأعلن عراجي في تصريح تلفزيوني، أن “عدد مرضى كورونا الذين يدخلون العناية الفائقة إنخفض بشكل كبير وبعض أقسام كورونا في المستشفيات أُغلقت”.

وردا على سؤال حول موعد الوصول الى المناعة المجتمعية في لبنان، أشار عراجي الى أنه “مع الإصابات بكورونا التي تقول التقديرات أنها تبلغ 45% من المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومع التلقيحات التي أجريناها وسنجريها، يتهيأ لي أننا سنصل الى المناعة المجتمعية في تشرين الأول أو الثاني ونبدأ حينها بالعودة الى حياتنا الطبيعية”.

وتابع: “لا نريد إغلاق الإقتصاد لكن نتمنى على المناس أخذ الحيطة والحذر والإستمرار بارتداء الكمامة”.