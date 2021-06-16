لبنان | بعد بيان رئاسة الجمهورية.. رئاسة مجلس النواب تردّ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

رد المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب على بيان رئيس الجمهورية ميشال عون، موضحاً في بيان أنه “لنا الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: “بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة”. فلنذهب الى الحل”.

يذكر أنه أسف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان يتحدث الرئيس نبيه بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت.

وقال في بيان: “كأن البيان الصادر عن الرئيس بري أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه”.

وأضاف: “أن يفهم الرئيس بري من بيان الامس بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي “وافق عليها الشرق والغرب” ولا يريد الرئيس الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة”.