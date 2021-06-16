لبنان | البنك الدولي يعلق على الحديث المنسوب له عن دعم الجيش اللبناني.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد الحديث الذي نُسب إلى البنك الدولي عن مسألة دعم الجيش اللبناني، أوضح البنك الدولي أنه لم يتم الإعلان عن مثل هذه التصريحات أو التقارير.

وكرّر البنك الدولي في بيان أصدره التحذيرات الأكثر شمولاً التي أبرزها “مرصد الإقتصاد اللبناني، لبنان يغرق (إلى المراكز الثلاثة الأولى)”، حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأليمة التي لم يتم حلها من الكساد المتعمّد وهي تُهدّد بإخفاقات وطنية منهجية لها عواقب إقليمية وعالمية محتملة”.

وفي سياق متصل، أكد البنك الدولي ان “الانهيار الاقتصادي في لبنان يشكل ضغوطاً غير مسبوقة على القدرات العملياتية للجيش اللبناني”.

ورأى البنك الدولي ان “الجيش اللبناني مهدد بأسواء الانهيارات المالية عالميا منذ 150 عاما”.