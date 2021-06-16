لبنان | عماد حب الله: على شركة السبع الايفاء بالتزاماتها لمصلحة المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

كتب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله عبر “تويتر” قائلاً: “‏بعد تراجع شركة السبع، عما أصدرته في التسجيل الصوتي واستبداله بتسجيل صوتي آخر، عليها الايفاء بالتزاماتها لمصلحة المواطنين اللبنانيين”.

كما اعتبر حب الله سابقاً أن “ما قامت به شركة السبع اليوم عبر التسجيل الصوتي هو عمل مرفوض وغير مقبول ومخالف للاتفاق والتعهد الني قدمته لوزارة الصناعة، وهو ما سبب ارتباك أسواق الترابة، وعليها التراجع مباشرة والعودة إلى التزاماتها فوراً”.

ولا تزال أزمة المحروقات مستمرة في لبنان رغم الحديث عن حل الأزمة ولو لوقت محدود.

وفي السياق، طمأن عضو نقابة محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس سابقاً أنه “لا انقطاع لمادتيّ البنزين والمازوت في الوقت الحالي”، طالبًا من المواطنين “عدم اذلال أنفسهم في طوابير أمام المحطات، لأن المواد متوفّرة في المستودعات وهي كافية لـ15 يوم، وفي الأيام المقبلة بواخر عديدة ستصل الى لبنان”.

وأشار البراكس في حديث تلفزيوني إلى أن “البيان الذي صدر من مصرف لبنان جديّ، وقد أعطى حلولا للأزمة، وبدءًا من الساعات المقبلة سيعطي موافقات للبواخر التي ستبدأ بالتفريغ”.