لبنان | متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت أعلنوا تأييدهم للإضراب غدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 16 - يونيو - 2021 1:48 مساءً

أعلن رئيس تجمع متعهدي الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت جوزف عواد، في بيان، تأييد التجمع للتحرك الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام يوم غد الخميس، “للمطالبة بوضع حد للأزمات القائمة بتشكيل حكومة بالسرعة اللازمة لمعالجة الاوضاع الخطيرة التي وصلت اليها البلاد، والتي بدأت تترك انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي والاجتماعي ما يتطلب معالجات جذرية عبر حكومة قادرة وقوية”.

وأمل التجمع في “أن يتمكن المسؤولون من تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لانقاذ البلاد والعباد”.