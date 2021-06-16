لبنان | مستوردو الادوية واصحاب المستودعات أعلنوا تضامنهم مع الاتحاد العمالي العام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

أعلنت نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان، في بيان، تضامنها مع الاتحاد العمالي العام وضم صوتها الى صوته، “نظرا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة وغير المسبوقة التي نعيشها، والتي باتت تؤثر اليوم بطريقة مباشرة على كل القطاعات وتهدد استمراريتها، ونظرا لتفاقم الوضع الصحي الذي اصبح حرجا جدا مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر”.

ودعت النقابة الى “ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة الاوضاع المتردية ووضع خطة طوارىء وايجاد حلول سريعة تنقذ الوطن والمواطن قبل فوات الاوان”.