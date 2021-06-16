لبنان | بيان “عالي النبرة” من الرئيس نبيه بري رداً على رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - يونيو - 2021 12:54 مساءً

صدر عن رئاسة المجلس النيابي البيان التالي:

“بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور)”.

“من حقي أن احاول بناء لطلب الرئيس المكلف أن أساعده بأية مبادرة قد يتوصل لها”.

“رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيسها ابدى كل رغبة بذلك وأرسل لعدة رسل بهذا الشأن وحصل اكثر من إجتماع بالقصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي”.

“متعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينيه ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة”.

“كان القاضي راضي طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24. وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة).

وختم، المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة”.