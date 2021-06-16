لبنان | المصارف ستقفل أبوابها غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت جمعية المصارف أن المصارف ستقفل أبوابها الخميس في إطار الإضراب العام.

إلى ذلك، أيدت أمانة العمل في حزب الوطنيين الأحرار في بيان، الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم غد الخميس، داعية الحزبيين إلى المشاركة الكثيفة في مختلف التحركات في الأماكن المحددة من الاتحاد.

ومن جهته دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الشعب اللبناني الى المشاركة في التحركات غداً الخميس للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ.