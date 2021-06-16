لبنان | هل تعود الأمطار؟ إليكم تفاصيل الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ 29 دقيقة

ما زال يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل جدا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم، بالتوازي مع كتل رطبة فوق تركيا والبحر الاسود، تؤدي الى طقس متقلب واحتمال لهطول امطار محلية خفيفة.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١١ و ٣٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٣ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال ٤٠٪؜ لتساقط امطار محلية

٣- الرياح غربية تنشط احياناً ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الخميس : طقس ربيعي معتدل

مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س

الجمعة : طقس ربيعي معتدل

مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س