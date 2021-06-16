لبنان | القاضي بيطار: لا موعد زمني لصدور القرار الاتهامي بشأن انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ 34 دقيقة

أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في اتصال لـ “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “بعض المعلومات التي نشرت نقلا عن اللقاء الذي جمعه بلجنة أهالي الضحايا غير دقيقة”، واشار الى أنه “لم يحدد بعد موعدا زمنيا لصدور القرار الاتهامي، كما لم يطلع أهالي الضحايا أو غيرهم على هوية أي من الأشخاص الذين سيتهمهم بالتقصير والإهمال أو بالمسؤولية عن انفجار المرفأ، ولم يتطرق معهم إلى موضوع الموقوفين في الملف”، مشددا على أن “التحقيق يتم بسرية مطلقة، وأن المحقق العدلي لا يتخذ قرارا مسبقا، بل تبقى قراراته رهن المعلومات والمعطيات المتوافرة لديه”.