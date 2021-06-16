لبنان | بالصور: شعبة المعلومات تتصدى لعصابة سرقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ 40 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل محال تجارية لبيع أدوات صناعية وأجهزة وأسلاك كهربائية، وغيرها) بواسطة الكسر والخلع، في العديد من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على الأثر، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية المتورطين، ومن خلال المتابعة تبيّن أنهم استخدموا سيارات مستأجرة عليها لوحات مزوّرة في خلال تنفيذ عملياتهم.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها هذه القطعات، توصّلت إلى تحديد هوياتهم جميعاً، ومن بينهم:

ع. أ. ع. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو الرأس المدبّر للعصابة.

ع. ص. ع. (مواليد عام 1964، لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات، سلب وسرقة.

بتاريخي 9 و 10-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوة خاصّة من الشّعبة من توقيف الأول في محلة خلدة بعملية خاطفة، والثاني في محلة الغبيري.

بتفتیش المحل العائد للأخير الكائن في الغبيري، جرى ضبط قسم من المسروقات.

بالتحقيق معهما، اعترف (ع. ا. ع.) بتأليفه مع آخرين عصابة سرقة تستهدف المحال التجارية بواسطة الكسر والخلع، وأنه نفّذ بالاشتراك معهم العديد من هذه العمليات في المناطق التالية: قصقص، النهر، السبتية، الربوة، جل الديب، ضبية، صربا، الرابية، المطيلب وحالات، واعترف (ع. ص. ع.) بقيامه بشراء المسروقات من الأول، وبيعها داخل محلّه في الغبيري.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.