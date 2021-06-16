لبنان | موظفو هذه المستشفى يعلنون التوقف عن العمل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ 53 دقيقة

أعلن موظفو مستشفى الشحار الغربي الحكومي في بيان، التوقف عن العمل بدءا من اليوم، نظرا للظروف الصعبة التي يمرون فيها والأوضاع الاقتصادية المتردية وبعدما فشلت اتصالاتهم مع المعنيين للحصول على أدنى حقوقهم المتوجب دفعها من تاريخ 21/8/2017، “بحجج من الوزارة على ادارة المستشفى دفعها وحجج الادارة على الوزارة تمويلها وصولا إلى الحائط المسدود، مما استدعاهم الى التوقف عن العمل لحين الوصول إلى الحل”.

وأكدوا الاستمرا في الاضراب غدا تضامنا مع الاتحاد العمالي العام لحين تحقيق المطالب.