لبنان | بعد هبوطه المفاجئ.. دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء ارتفاعاً ليتراوح بين 14950 و15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء تدني مفاجئ مساء أمس الثلاثاء، ما بين 14600 و 14700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وثمة خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. والحكومة السابقة مستمرة كحكومة تسيير أعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/آب.