لبنان | لدعم الطلاب اللبنانيين في فرنسا.. سفارة لبنان لدى فرنسا تطلق بوابة إلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أطلقت سفارة لبنان لدى فرنسا، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الطالبية والهيئات المهنية والاقتصادية لاسيما غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية وممثلين عن القطاع الخاص، بوابةً إلكترونية تحت عنوان www.entreelib.fr.

هذه البوابة مخصصة لدعم الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، وتهدف إلى تسهيل دخولهم مضمار الحياة المهنية وتأمين فرص عمل طالبية تساعدهم على تخطّي الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهونها جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

وتؤمِّن بوابة www.entreelib.fr خدمةً إضافية للطلاب اللبنانيين في فرنسا تُمكنهم من التركيز على تحصيلهم العلمي والعيش بكرامة والاستفادة من الفرص المتاحة في فرنسا لكسب الخبرة وإثبات المهنيّة والجدارة.

كما تتيح هذه البوابة للشركات إمكانية التواصل مباشرة مع الطلاب اللبنانيين لتختار من بينهم الأنسب لتولي المسؤوليات والوظائف التي يتم الإعلان عنها، لما يتمتعون به من مؤهلات لغويّة وإجتماعية ومهنية.

كما تسمح المنصة للعائلات اللبنانية بالتواصل مع هؤلاء الطلاب للاستعانة بخدماتهم في وظائف طلابية مثل حضانة الأطفال وإعطاء الدروس الخصوصية.

ومن خلال هذا الرابط وهذه الآلية المستحدثة للجمع بين الطلاب اللبنانيين في الخارج والشركات اللبنانية والأجنبية، تسعى سفارة لبنان لدى فرنسا بالتعاون مع أبناء الجالية كافة إلى التخفيف من حدّة الأزمات المتشعّبة التي يعاني منها الطلاب اللبنانيون.

إن منصة www.entreelib.fr هي مشروع تعاضدي جماعي يؤسّس لمستقبل لبناني زاهر يقوم على وحدة اللبنانيين ويحفظ للبنان تميُّزه الدولي من خلال تسليط الضوء على قدرات وطاقات أبنائه.