لبنان | جورج فياض: في حال رفع الدعم سيصل سعر تنكة البنزين الى 175 الف أو 200 الف ليرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 22 دقيقة

رأى رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن موضوع الدعم لا يؤثر عليهم، بل هم يواجهون المشاكل بسبب الدعم ويفضلون حرية الاستيراد، إلا أنه أيضاً، في حال رفع الدعم، هناك مشكلة أخرى وهي تأمين الدولارات.

واشار خلال برنامج “ملفات الفساد” عبر الـLBCI الى أنه في حال رفع الدعم سيصل سعر تنكة البنزين الى حوالي 175 الف أو 200 الف ليرة والأمر مرتبط بسعر النفط عالميا.

أما عن اقتراح التسعيرتين للـ 95 اوكتان والـ 98 اوكتان ، اعتبر فياض أنه ليس عمليا كثيرا، لأنه سيسبّب مشاكل خصوصا والمراقبة في لبنان صعبة.

وعن التهريب، اشار الى أنه لا يمكنهم مراقبة كل الصهاريج.