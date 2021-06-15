لبنان | لبنان يحتل المرتبة الأولى عربياً.. لكن هل تعلمون في ماذا؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

في كل يوم يمر على اللبنانيين، يتضح حجم الانهيار الحاصل جراء صفقات وتسويات سياسية ومالية هنا وهناك، لم يجنوا منها إلا الخراب والانهيار وتوقف عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي انهيار في قيمة الليرة وجنون في أسعار السلع الأساسية في حياتهم.

وفي آخر التقارير الدولية، فقد تصدر لبنان أغلى الدول العربية من ناحية التكلفة والنفقات المعيشية حسب مؤشر التكلفة المعيشية لموقع نمبو (numbeo.com) الذي يقيس نسبياً أسعار السلع الاستهلاكية، بما في ذلك مواد البقالة والمطاعم وخدمات النقل والمرافق، مقابل القدرة الشرائية لسكان الدولة.

ويصنف مؤشر نمبو (numbeo.com) التكلفة المعيشية في 138 دولة حول العالم. وعلى المستوى العربي احتل لبنان المرتبة الأولى من ناحية التكلفة المعيشية ووصل ترتيبها إلى الـ 23 عالمياً. تليها قطر في المرتبة 34 عالمياً، وجاءت بعدها الإمارات في المرتبة 36 وفي المرتبة الرابعة البحرين بترتيب 40 عالمياً وخامساً الأراضي الفلسطينية في المرتبة 43.

وجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة على المستوى العربي في المرتبة 137 عالمياً.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الدول العربية من الأغلى إلى الأرخص بتكلفة المعيشة: