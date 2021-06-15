لبنان | انخفاض “مريب” بسعر دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 49 ثانية

آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 8:17 مساءً

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 14600 و 14700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 15500 و15550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ورغم هذا الانخفاض الذي سجله الدولار مساء اليوم، إلا أن الأزمة الاقتصادية المتسارعة في الانحدار، وخسارة الليرة اللبنانية لقيمتها، يؤكد أن لبنان لا يزال يعاني من انهيار اقتصادي كبير عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.