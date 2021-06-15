لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 44 دقيقة
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
Pfizer: 648
AstraZeneca: 365
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 391 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1194 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0