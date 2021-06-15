لبنان | هكذا علقت وزارة الاقتصاد بشأن تلف 20 طن من حليب الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:11 مساءً - منذ 16 دقيقة

توضيحاً لما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن تلف 20 طن من حليب الأطفال والتي جرى تلفها بعد تخزينها وانتهاء تاريخ صلاحيتها، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه

تم سحب هذه المنتجات من الأسواق في عامي 2018 و2019، اذ ان الشركة المعنية تقوم بسحب بضائعها من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الأصول المتبعة، وذلك ليتم تلفها وفق معايير سلامة الغذاء بعد الحصول أخيرا على موافقة كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنتجات غير مدعومة من قبل مصرف لبنان كما يتم التداول.