لبنان | عباس مرتضى: اتكالنا على المنظمات الدولية في دعم القطاع الزراعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:11 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 5:29 مساءً

دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الى “تكريس مشاركة النقابات في الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي لمواجهة تراكمات الأزمات”.

تحدث مرتضى في لقاء في مركز نقابة تجار سوق خضار قب الياس في حضور النائب ميشال ضاهر والمدير العام للزراعة لويس لحود وممثلي نقابات وتجمعات المزارعين والمصدرين وتجار الخضار في لبنان، وقال:”هذا التكامل ينسحب على تكامل دور وزارة الزراعة مع الملحقين الإقتصاديين اللبنانيين في أرجاء دول العالم الذين يبذلون جهودا جبارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة في سبيل حل أزمات تصدير المنتجات اللبنانية وتسويقها”.

أضاف مرتضى: “بالنسبة للمدى القريب للقطاع الزراعي، فإن اتكالنا على دعم الأصدقاء من المنظمات الدولية والجهات المانحة مشكورة في عدم التواني عن دعم تطور هذا القطاع ومساندة وزارة الزراعة في مواكبتها لهذا النمو. وبالتوازي لا بد من التكاتف لسياسة زراعية داخلية حفظ التوازن في الإنتاج بكل القطاعات في الثروتين الحيوانية والزراعية والتنمية الريفية وخاصة الصناعات الغذائية من ناحيتي النوعية والكمية، بالإضافة الى واقعية رسمية تحاكي متطلبات الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية وتحفظ امنها الإجتماعي وتطمئن هواجسها”.

بدوره، دعا النائب ضاهر الجهات الرسمية وفي طليعتها وزارة الخارجية الى التعاطي بسرعة ومسؤولية تجاه حظر تصدير المنتجات اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت مداخلات لممثلي النقابات ورئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، طالبت أجهزة الدولة مجتمعة بـ”التحرك الجماعي ومواكبة وزارة الزراعة في حل أزمات القطاع الزراعي لا سيما أزمة التصدير”.