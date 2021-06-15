اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | قانون تسوية الأوضاع المالية والضريبية على طاولة اللجان المشتركة

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:11 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 4:36 مساءً

مجلس النواب

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الاولى من بعد ظهر اليوم برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب: حكمت ديب، قاسم هاشم، وعلي فياض. كما حضر الجلسة بول مرقص رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية ونائبه فارس ابي خليل، وذلك لمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تسوية الاوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار (تشرين الاول 2019 كانون الاول 2020)

وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا