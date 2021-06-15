لبنان | البنزين بـ200 ألف في حال رُفع الدعم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 22 دقيقة

أكد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض “انه تم تسليم كميات تكفي حجم السوق وزائدة قليلاً والحلحلة الحالية قد تستمر 15 يوما فقط”.

ولفت فياض في حديث إذاعي إلى أنه “في حال رفع الدعم كلياً فإنّ سعر صفيحة البنزين سيصبح بحدود الـ 200 ألف ليرة على أسعار النفط العالمية اليوم”.

في السياق نفسه، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّه “ابتداء من الغد سيتم توزيع المحروقات على كل المحطات”، مشيراً إلى أنّ موزعي المحروقات سيعقدون غداً اجتماعاً للبحث في الحلول المطروحة لأزمة المحروقات”. وأبدى أبو شقرا تفاؤله بأنّ “الحل بات قريباً”، متمنّياً “ألّا يكون هذا الحل موقّتاً”.

وقال: “على الدولة أن تحسم أمرها برفع الدعم أو ترشيده”، معتبراً أنّهم “لم يعد باستطاعتهم كأصحاب محطات وموزعين تحمل هذه الازمة أكثر من ذلك”.

وطلب أبو شقرا من المواطنين “الهدوء وعدم الانفعال على محطات البزين، لأنّ المشكلة في قلة توزيع المحروقات”، مشيراً إلى أنّهم كموزعين وكمحطات “مع مصلحة المواطن”.