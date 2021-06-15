لبنان | “القوات اللبنانية”: على الدولة ايجاد حلول لتخطي الازمات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 46 دقيقة

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي ان “على الدولة ايجاد حلول لتخطي الازمات التي يمر فيها البلد”، مؤكداً ان “يجب الاخذ في الاعتبار في كل الحلول ان التربية في لبنان، بدأت مع القطاع الخاص، لذا من الضروري المحافظة على المؤسسات الخاصة، الا انه في الوقت نفسه يجب الا يكون هناك اي حل على حساب الطالب وبشكل مطلق”.

موقفه جاء اثر زيارة وفد من حزب “القوات اللبنانية”، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع، جامعة الحكمة في فرن الشباك لتهنئة رئيسة الجامعة الدكتورة لارا كرم البستاني بتعيينها في منصبها الجديد، بعدما حالت ظروف جائحة كورونا دون زيارتها في حينه. وضم الوفد النائبين عماد واكيم وحبشي، الأمين العام للحزب غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جوده، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين زياد حرو، نائبة الرئيس ليا نعمة ورئيس مصلحة الطلاب طوني بدر.

حبشي: واشار حبشي بعداللقاء الى ان الوفد حضر في زيارة تعارف وتهنئة لرئيسة الجامعة، وتم البحث في مواضيع عدة اهمها المواضيع التربوية التي ممكن ان تؤثر على الطلاب والجامعات في آن معا. واستمع الوفد الى الهواجس الموجودة لدى الجامعات الخاصة والتي من الممكن التعاون لحلها.

حبشي اعتبر انه على الدولة ايجاد حلول لتخطي الازمات التي يمر فيها البلد، مؤكدا انه يجب الاخذ بعين الاعتبار في كل الحلول ان التربية في لبنان بدأت مع القطاع الخاص، لذا من الضروري المحافظة على المؤسسات الخاصة، الا انه في الوقت نفسه يجب الا يكون هناك اي حل على حساب الطالب وبشكل مطلق.

وشدد على اهمية تعاون الجميع في المجتمع اللبناني لاستمرار المؤسسات في العمل وفي تقديم مستوى عالٍ من الخدمة التربوية للطالب.