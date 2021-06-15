لبنان | تحليق جنوني لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

افتتح السوق السوداء للدولار اليوم صعودا، إذ تراوح الدولار الواحد ما بين 15490 ليرة لبنانية للبيع، و15540 ليرة للشراء.

واللافت انها المرة الاولى التي يتخطى فيها الدولار عتبة ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وثمة خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. والحكومة السابقة مستمرة كحكومة تسيير أعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/آب.

الـ 15500 ليرة، منذ بدء أزمة تصاعد سعر صرف الدولار امام الليرة، مسجلا رقما قياسيا جديدا ومقتربا من عتبة الـ 16000 ليرة.