لبنان | عماد حب الله: الحكومة التي لا تتفاعل كفريق عمل واحد لا جدوى منها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:42 مساءً - منذ ساعتين

أوضح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله في حديث تلفزيوني، الى ان “الحكومة التي لا تتفاعل كفريق عمل واحد، لا جدوى منها، ولا بد على اعضاء الحكومة ان يكونوا منسجمين” موضحًا ان “الحكومة اذا لم تنل ثقة الشعب والمجلس النيابي لا اساس لها، وحكومة حسان دياب شُلت لانها فقدت الدعم السياسي من قبل بعض الفرقاء في المجلس النيابي”.

واعتبر ان “أي شخص لا يضع نجاح لبنان نصب اعينه، ويحاول ان يُدخل الطائفية في الازمة الحالية، فهو لا يحاول ان ينقذ لبنان”، متمنيًا على الجميع ان “يتجهوا الى تسهيل التواصل بين الفئات المختلفة على الملف الحكومي”.

واوضح حب الله، انه “اذا تخطينا الازمة الحالية، فلبنان سينعم بفترة طويلة من الاستقرار” ومبيّنًا ان “هناك تخوف عند بعض الافرقاء من تشكيل حكومة جديدة، بسبب الملفات العالقة، كرفع الدعم، والتعامل مع الاحتياطي، وتنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي”، مؤكدًا ان “القرارات التي يجب ان تتخذ في هذه المرحلة، تتطلب حكومة كاملة الاوصاف”.

وعن عدم عقد حكومة تصريف الأعمال لجلسات، اشار حب الله الى انه “تمنيّت على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عقد جلسات متتالية، لان الوضع لا يُحتَمل، ويتطلب اجتماعًا للحكومة، لكن دياب متريث بهدف دفع الافرقاء على تشكيل حكومة جديدة”.