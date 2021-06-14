لبنان | وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق عدد من محطات المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:42 مساءً - منذ 3 ساعات

قامت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وبمؤازرة من المديرية العامة لأمن الدولة، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، بتنظيم محاضر ضبط بعدد من محطات المحروقات لعدم قيامها ببيع مادة البنزين للمواطنين بالرغم من احتواء خزاناتها على كميات من هذه المادة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه “سوف يستمر مراقبو الوزارة بالكشف على المحطات في كافة الاراضي اللبنانية لمنع اي عمليات احتكار”.