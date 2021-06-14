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لبنان | بالوثائق: اقتراح قانون لتنظيم المواد الكيميائية وكيفية استعمالها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 22 دقيقة
تكتل الجمهورية القوية

اجتماع لـ"تكتل الجمهورية القوية"- ارشيفية

تقدم تكتل الجمهورية القوية عن طريق النائبين عماد واكيم وأنيس نصار بإقتراح قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تنظيم المواد الكيميائية وكيفية حفظها واستعمالها.

ويهدف القانون إلى حماية الانسان والصحة والبيئة من المخاطر الناتجة عن المواد الكيميائية، إضافة إلى إحصاء المواد سواء كانت خالصة او ممزوجة، مصنعة محلياً أو مستوردة.

ويحدد القانون مكان تواجدها وتقييمها ومراقبتها، إضافة إلى تحديد معايير وشروط والقواعد المتعلقة باستعمال هذه المواد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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