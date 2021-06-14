لبنان | مساعدات غذائية مصرية إلى الجيش اللبناني تصل هذا الأسبوع!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - يونيو - 2021 12:49 مساءً

تنفيذا لتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تصل خلال الاسبوع الحالي إلى ميناء بيروت سفينة حربية مصرية محملة ب 300 طن من المساعدات الغذائية مقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى الجيش اللبناني.

وأكد سفير مصر ياسر علوي في بيان، أن “سفينة المساعدات تتضمن مساعدات غذائية أعدت بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني لتلبية حاجاته الطارئة واسناده في مواجهة الظرف الاستثنائي الذي يشهده لبنان الشقيق حاليا”.

وأوضح أن “الدعم المصري للبنان والجيش مستمر حتى يعبر لبنان هذه الازمة، وأن الحلقات المتتالية من الجسرين الجوي والبحري دليل على حرص مصر على حفظ الاستقرار في لبنان، واستمرار مصر شعبا وحكومة في دعم مؤسسات الدولة الوطنية في لبنان الشقيق، وفي القلب منها الجيش اللبناني”.