لبنان | تجمع الشركات المستوردة للنفط: سيكتمل توزيع الكميات المتاحة تباعًا طوال النهار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن تجمع الشركات المستوردة للنفط البيان التالي:

“تتناقل بعض وسائل الإعلام اللبنانية أخبارًا مغلوطة تتعلق بالشركات المستوردة للنفط وبتوزيع المحروقات في السوق اللبنانية اليوم. يهم التجمع أن يؤكد أن الشركات استكملت في الواقع منذ صباح اليوم توزيع المحروقات، بعد موافقة مصرف لبنان، وسيكتمل توزيع الكميات المتاحة تباعًا طوال النهار، حيث أنه سيتم تسليم ما لا يقل عن ١٢ مليون ليتر من مادة البنزين على محطات المحروقات. ويشير التجمع إلى أن مدير عام وزارة الاقتصاد قام بجولة حيث تحقق من أن الشركات المستوردة تقوم بتسليم المحروقات من دون أي مخالفة. كما ويؤكد التجمع أنه يتابع مع مصرف لبنان الآليات المتبعة لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الحالية. أخيرًا، يناشد التجمع وسائل الإعلام مراجعته قبل نشر اخبار تتعلق الشركات المستوردة للنفط”.