لبنان | حسن: الموضوع الصحي سلّة متكاملة والتجاوزات لم تعد مسموحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 14 - يونيو - 2021 11:11 صباحًا

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان ” الموضوع الصحي لم يعد يتجزأ ووزارة الصحة العامة ليست بمثال يحتذى به لكن من قام بمواجهة فيروس كورونا قام بدور مهم”.

اضاف: لا يجوز من اليوم وصاعداً أن يتجاوز أحد الدولة والقضاء.

وتابع: ضجّت قضية المستلزمات الطبية اليوم لأن الطريقة المتّبعة بالتوزيع أصبحت عشوائية ومن دون حسيب أو رقيب، والموضوع الصحي هو سلّة متكاملة لا يمكن لأحد أن يقتنص منها حصصا.