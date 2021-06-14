لبنان | حسن: الموضوع الصحي سلّة متكاملة والتجاوزات لم تعد مسموحة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 14 - يونيو - 2021 11:11 صباحًا
حمد حسن
أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان ” الموضوع الصحي لم يعد يتجزأ ووزارة الصحة العامة ليست بمثال يحتذى به لكن من قام بمواجهة فيروس كورونا قام بدور مهم”.
اضاف: لا يجوز من اليوم وصاعداً أن يتجاوز أحد الدولة والقضاء.
وتابع: ضجّت قضية المستلزمات الطبية اليوم لأن الطريقة المتّبعة بالتوزيع أصبحت عشوائية ومن دون حسيب أو رقيب، والموضوع الصحي هو سلّة متكاملة لا يمكن لأحد أن يقتنص منها حصصا.